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Песков прояснил позицию Кремля по созданию VPN-сервисов в России

Некоторые VPN-сервисы в России блокируют, однако законодательством страны не предусмотрено наказание за разработку таких приложений.

Песков прояснил позицию Кремля по созданию VPN-сервисов в России
© РИА Новости

Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, когда его попросили прояснить позицию российских властей по этому вопросу.

«Мне неизвестно, чтобы предусматривались какие-то санкции за эти действия (создание VPN-сервисов — Прим. ред.). Предпринимаются усилия для блокирования определенных сервисов VPN Роскомнадзором. А о другом, собственно, нечего сказать», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

9 апреля «Известия» сообщили, что с начала весны рост загрузок сервисов VPN вырос примерно на 30% от среднестатистических показателей. При этом, по словам специалистов, использование таких ресурсов несет потенциальные риски в сфере безопасности. Эксперты отмечают, что 99,9% бесплатных приложений используют личные данные пользователей.

15 апреля депутат Госдумы Антон Немкин заявил, что россияне, которые используют VPN-сервисы, могут быть втянуты в преступные схемы, в частности в DDoS-атаки на государственные ресурсы.

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