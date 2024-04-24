Samsung выпустила восстановленные прошлогодние смартфоны

Компания Samsung спустя чуть больше года с выхода смартфонов линейки Galaxy S23 запустила в продажу их восстановленные версии. Об этом сообщает портал Android Police.

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Теперь на официальном сайте Samsung в разделе Re-Newed с восстановленными устройствами появились прошлогодние модели Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, при покупке которых пользователи могут существенно сэкономить по сравнению с их первоначальной розничной стоимостью.

В рамках программы Re-Newed компания предлагает Samsung Galaxy S23 по цене от $619 (около 57,7 тыс. руб.), Galaxy S23+ от $769 (около 71,7 тыс. руб.) и Galaxy S23 Ultra от $919 (около 85,7 тыс. руб.). Кроме того, Samsung предоставляет возможность воспользоваться программой трейд-ин и облагает устройства годовой гарантией.

Прошлогодние флагманы поставляются с уже предустановленной операционной системой Android 14 с фирменной оболочкой One UI 6.1 и нейросетевыми функциями Galaxy AI. Компания уверяет, что все подобные устройства проходят более 100 проверок и комплектуются новыми аккумуляторами.

Восстановленные устройства — это возвращенные по каким-либо причинам, в том числе из-за брака, гаджеты, которые производитель отремонтировал до состояния нового.

Для России программа Re-Newed недоступна, однако, несмотря на это, покупка актуальных моделей Galaxy S24 может оказаться выгоднее, потому что S24, S24+ и S24 Ultra в стране продаются по цене от 61, 79 и 93 тыс. руб. и выше. С небольшой переплатой пользователи получат совершенно новые устройства с более мощным «железом» и дольшей поддержкой со стороны производителя.