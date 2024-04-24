В Мексике нашли полную окаменелость древней акулы

Окаменелости огромной доисторической акулы обнаружили на северо-востоке Мексики. Находка помогла восстановить облик морской хищницы, вымершей десятки миллионов лет назад.

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Акулы птиходусы (Ptychodus) существовали на планете 105-75 миллионов лет назад. Поскольку их скелеты были хрящевыми, то полностью распадались с течением времени. До наших дней смогли сохраниться только крупные и плотные зубы.

Ученые долгое время не могли установить, как выглядел Ptychodus и какое место он занимал на эволюционном генеалогическом древе. Авторы новой научной работы описали шесть новых окаменелостей возрастом около 93 миллионов лет.

Среди них был полный экземпляр, представляющий собой отпечаток тела птиходуса сбоку. Он содержал не только все элементы скелета, но и остатки мышц, плавники и зубы. Еще три скелеты были почти полными, включая останки детеныша длиной 56 см, оставшиеся два сохранились частично.

Исследования показали, что птиходусы представляли собой разновидность ламнообразных – группы, в которую входили мегалодоны и большие белые акулы-людоеды. Обтекаемая форма тела свидетельствует, что птиходусы умели быстро плавать и могли охотиться на добычу в открытой воде. Крупные зубы помогали им расправляться с такой добычей, как черепахи и аммониты.

Длины акулы составляла около 9,7 метров. Птиходусы оказались крупнее современных белых акул, но мельче, чем показывали предыдущие оценки.

Ученые предположили, что этот вид мог вымереть из-за острой конкуренции за пищу с другими видами. Возможно, причиной их гибели стали крупные морские рептилии, сообщает Proceedings of the Royal Society B.