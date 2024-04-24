В России обнаружены комары — переносчики 47 вирусов

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с председателем Правительства России Михаилом Мишустиным рассказала, что в стране зафиксированы комары, которые переносят 47 различных вирусов, и клещи с 14 вирусами.

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По словам Поповой, в рамках работы системы «Санитарный щит» (Санщит), действующей во всех регионах, реализована программа взаимодействия, позволяющая узнавать о новых инфекциях буквально за считанные минуты. И для национального каталога уже оцифрованы все зафиксированные патогены; до конца 2024 года каталог будет пополнен 40 тысячами штаммов.

«Изучение вирусного пейзажа в стране, этого никто раньше не делал. Это то, что есть в «Санщите» <...> Это на сегодняшний день уже даёт обнаружение 47 новых вирусов в комарах, 14 — в клещах. Мы готовимся к тому, чтобы увидеть всё, что может нанести вред», — отметила руководитель Роспотребнадзора.

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