Астрономы сделали снимок туманности Маленькая Гантель

Астрономам удалось запечатлеть туманность Маленькая Гантель, которая также известна как Мессье 76, M76 или NGC 650/651, передает Naked Science.

Отмечается, что туманность расположена на расстоянии 3400 световых лет от Земли. Снимок сделали в честь 34-й годовщины запуска космического телескопа «Хаббл».

M76 классифицируется как планетарная туманность, расширяющаяся оболочка газа и пыли, выброшенных умирающим красным гигантом, напоминает журнал. Космический телескоп «Хаббл» впервые был запущен в 1990 году. С того момента он провел 1,6 миллиона наблюдений более чем 53 000 астрономических объектов, подчеркивают авторы.

Ранее сообщалось, что группа астрономов впервые наблюдала глорию или «свет Будды» в атмосфере экзопланеты WASP-76b, расположенной в 640 световых годах от Земли в созвездии Рыб. Свое исследование они опубликовали в Astronomy & Astrophysicals.

Авторы работы отметили, что до сих пор увидеть глорию — мерцающий многоцветный ореол света — удавалось только на Земле и Венере. Главная причина этого заключается в том, что этот феномен требует определенных условий.