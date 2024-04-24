Археологи нашли тайник с настойкой первого президента США

В ходе реконструкции особняка первого президента США Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон были обнаружены две бутылки с вишневой настойкой, которую любили глава государства и его жена. Об этом пишет The Washington Post.

Необычная находка была сделана в подвале дома. Археологами были обнаружены две стеклянные бутылки с настойкой, которые оставались нетронутыми около 250 лет.

Ученые предположили, что бутылки находились в бывшей кладовой. В них до сих пор содержатся «косточки, стебли, размокшие вишни и липкие остатки».

Однако попробовать наливку не удастся, так как из-за повреждения крышек туда могли попасть грунтовые воды. Археологи уже выяснили, что бутылки, импортированные из Англии, датируются серединой 1700-х годов и, вероятно, были закопаны между 1758 и 1776 годами.

При этом, по мнению ученых, вишни для настойки собирал не сам первый президент США, а несколько сотен рабов, которыми он владел в те годы, когда жил в резиденции Маунт-Вернон.

Ранее ученым удалось разгадать шифр, который был обнаружен на смятых листках в потайном кармане платья середины 1880-х годов. Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) назвало эти слова одним из 50 самых неразрешимых кодов во всем мире.

В итоге выяснилось, что набор слов на листках - название метеостанции, давление и температура. Точная дата из кода — 27 мая 1888 года.