Nokia построит сети 5G в Узбекистане

Телекоммуникационная компания Nokia построит сети 5G для оператора Perfectum в Узбекистане. Об этом говорится в пресс-релизе Nokia.

По данным компании, Nokia станет единственным поставщиком всего комплекса решений для сети 5G этого оператора.

Коммерческий запуск сети 5G запланирован на IV квартал 2024 года в Ташкенте, а поэтапное распространение на все регионы Узбекистана ожидается в течение следующих двух лет, уточняет финская компания.

"Опыт и мировая репутация Nokia делают ее надежным партнером в решении важной задачи - начать эру 5G в Узбекистане, обеспечить успешное развертывание и долгосрочную поддержку сети. Это развертывание является важным шагом для того, чтобы идти в ногу с быстро развивающимся цифровым ландшафтом в регионе и использовать преобразующий потенциал технологии 5G для нашего общества и экономики в целом", - сказал генеральный директор Perfectum Дмитрий Шуков.

Nokia Corporation - финская транснациональная корпорация в области телекоммуникаций, информационных технологий и бытовой электроники, основанная в 1865 году. Штаб-квартира Nokia находится в Эспоо, Финляндия. Компания работает примерно в 130 странах мира и насчитывает 87 тыс. сотрудников.