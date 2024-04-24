Россия и КНР подписали соглашение о сотрудничестве в сфере сохранения мигрирующих птиц

Россия и Китай подписали стратегическое Соглашение о сотрудничестве для сохранения мигрирующих видов птиц, охраны окружающей среды и совместных научных исследований. Об этом сообщает пресс-служба Института географии РАН.

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С российской стороны в мероприятии приняли участие специалисты ИГ РАН, Русского общества сохранения и изучения птиц им. М.А. Мензбира и ВНИИ Экологии, с китайской — Цзянсуский научно-исследовательский институт водно-болотных угодий Тиаозини и Институт географии и морских наук Нанкинского университета.

В рамках соглашения предусматривается совместная деятельность по сохранению кулика-лопатня, являющегося гнездовым эндемиком Чукотки.

Специалисты на протяжении 20 лет ведут мониторинг его численности, искусственно выращивают птенцов, выпускают их на свободу. Вместе с тем, тенденция сокращения лопатней на местах гнездования и зимовок продолжает сохраняться, заметили в ИГ РАН.

Профессор Пекинского университета лесного хозяйства Лэй Гуанчунь подчеркнул, что укрепление сотрудничества между Китаем и Россией, где находятся места размножения и обитания кулика-лопатня, имеет большое значение для защиты популяции этого вида птиц.

По его мнению, сотрудничество между китайскими и российскими экспертами помогает понять структуру и функции экосистем перелетных птиц и защитить виды, находящиеся под угрозой исчезновения».

«Впечатляет «превращение» кулика-лопатня, эндемичного вида северо-востока Азии, в символ всего миграционного пути в мировом масштабе, в модель для отработки разнообразных современных прикладных и научных методов изучения и сохранения вымирающего вида», — констатировала директор ИГ РАН Ольга Соломина.

Кроме того, соглашение предполагает обмен опытом по налаживанию экологического международного сотрудничества, развитие программ экологического образования и международного туризма, резюмировали в пресс-службе.