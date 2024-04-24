Ученые назвали причину тяжелого климата Венеры

Американские исследователи проанализировали известную информацию о Земле и Венере. Эти планеты отличаются по климату, однако схожи по массе и радиусу. Вероятно, неблагоприятные условия Венеры сформировались из-за большого количества солнечной энергии, которая попадает на планету, или слабого магнитного поля. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.

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Венера не способна поддерживать жизнь, в отличие от Земли. Температуры ее поверхности (462°C) достаточно, чтобы расплавить свинец. Вулканы планеты регулярно извергают лаву, а в атмосфере находятся густые облака серной кислоты. Однако у Венеры и Земли примерно одинаковая масса и радиус. Массы планет составляют 4,86×1024 кг и 5,97×1024 кг, а радиус — 6051,8 км и 6356,8 км соответственно. Уже долгое время ученые пытаются понять, почему Земля так отличается от Венеры, несмотря на ряд схожих характеристик. Многие астрономы предполагают, что Венера не похожа на Землю из-за потока инсоляции — количества энергии, получаемой Венерой от Солнца. Он настолько большой, что привел к возникновению парникового эффекта и разрушил благоприятный климат планеты.

Американские ученые решили выяснить, как Венера может помочь в поиске планет, пригодных для жизни. Для этого они проанализировали известную информацию о Земле и Венере и попытались сформулировать вероятные теории внутреннего и внешнего устройства Венеры.

«Если считать, что солнечная энергия, получаемая Землей, составляет 100%, то Венера получает 191%. Многие люди думают, что именно поэтому Венера выглядит по-другому. Но у Венеры нет луны, которая влияет на океанские приливы и количество воды на Земле», — рассказал Стивен Кейн, первый автор исследования из Калифорнийского университета.

Исследователи установили, что у Венеры нет четкого и видимого магнитного поля. Это может быть связано с размером ядра. Если вычислить его точное значение, то можно понять, как планета охлаждает себя. Внутренняя часть планеты земного типа также влияет на ее атмосферу: например, на Земле атмосферу во многом сформировало вулканическое газообразование. Чтобы выяснить размер ядра Венеры, химический состав нижних слоев атмосферы, то, как она достигла относительно низкой скорости вращения и как менялось ее магнитное поле с течением времени, ученые помогают в разработке двух миссий NASA на Венеру.

Так, миссия DAVINCI прозондирует насыщенную кислотой атмосферу и измерит содержание химических элементов в ней. Это поможет исследователям построить новые, более точные климатические модели и прогнозировать изменения в атмосфере — в том числе на Земле с учетом глобального потепления. Вторая миссия VERITAS не приземлится на поверхность Венеры, однако позволит ученым создать подробные 3D-модели ландшафта. Это поможет определить, есть ли на планете активные тектонические плиты или вулканы.

Изучение Венеры даст представление о том, как может выглядеть Земля в будущем. Ее также можно воспринимать как точку отсчета, с помощью которой исследователи могут установить условия, препятствующие жизни на других планетах.