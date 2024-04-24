Названа стоимость флагманского планшета Xiaomi в России

В России открылся предзаказ на планшет Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, который продлится с с 24 апреля по 13 мая. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании «М.Видео-Эльдорадо».

© Xiaomi

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 предлагает 12,4-дюймовый 3K-дисплеей с частотой 144 Гц и соотношением сторон 3:2. Разрешение экрана составляет 3048 на 2032 пикселей, а плотность картинки равна 294 пикселям на дюйм (PPI). Емкий аккумулятор на 10000 мАч поддерживает сверхбыстрый стандарт зарядки HyperCharge мощностью 120 Вт.

За производительность планшета отвечают выполненный по 4-нм техпроцессу флагманский чип Snapdragon 8 Gen2, а также 8 или 12 ГБ оперативной памяти. Встроенной памяти может быть от 256 до 512 ГБ. Xiaomi Pad 6S Pro работает под управлением операционной системы HyperOS.

Дополняют Xiaomi Pad 6S Pro многофункциональный стилус Xiaomi Focus Pen и клавиатура Touchpad Keyboard. Аксессуары способны превратить новинку в полноценную рабочую станцию и заменить ноутбук в некоторых сценариях использования.

Цена за модель с 8+256 ГБ составит 70 тыс. руб., а версия с 12+512 ГБ обойдется в 80 тыс. руб. При покупке новинки на этапе предзаказа пользователи дополнительно получат стилус Xiaomi Focus Pen и клавиатура Xiaomi Touchpad Keyboard.