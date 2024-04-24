Samsung начала продавать свой аналог Apple iMac на Windows

Компания Samsung начала продавать моноблок All-in-One Pro, оснащенный процессором Intel Core Ultra и дисплеем с разрешением 4K, который является аналогом компьютера от Apple, но на Windows. Устройство уже доступно в Южной Корее по цене от 1,69 млн вон (около 114 тыс. руб.), сообщает портал GizmoChina.

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Компьютер имеет 27-дюймовый 4K-дисплей с соотношением сторон 16:9 и максимальной яркостью 500 нит, что позволяет комфортно работать за ним даже при ярком освещении. В моноблоке также установлена встроенная веб-камера с разрешением 5 мегапикселей, которую при желании можно заменить на камеру смартфона, подключив к ПК устройство Samsung Galaxy.

Производительность моноблока обеспечивают процессоры Intel Core Ultra 5 125H или Ultra 7 155H в зависимости от модификации. Базовая версия имеет 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-7467 и SSD NVMe на 512 ГБ, а модель с Ultra 7 155H – 32 ГБ оперативной памяти и накопитель объемом 1 ТБ.

Среди других особенностей отмечают наличие двух низкочастотных динамиков мощностью 5 Вт и двух высокочастотных на 2 Вт, поддержку Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, двух портов USB-C с поддержкой Thunderbolt 4 для высокоскоростной передачи данных или подключения внешних дисплеев, а также USB 3.2, USB 2.0, аудиоразъема, HDMI, RJ45 и SD-ридера.

Будет ли Samsung All-in-One Pro доступен за пределами Южной Кореи, не уточняется.