Количество публикаций в Rutube выросло за год почти в семь раз

Количество сообщений, опубликованных на отечественном видеохостинге Rutube в марте 2024 года, выросло за год на 1,7 млн, превысив 2 млн сообщений. Об этом сообщается в исследовании компании Brand Analytics, представленном на Brand Analytics Forum 2024.

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Так, в марте 2024 года было опубликовано в общей сложности более 2 млн сообщений на русском языке против чуть более 300 тыс. публикаций в марте 2023 года.

На площадке также выросло количество авторов - на 12 тыс. в сравнении с мартом 2023 года, до 95,7 тыс. против около 83 тыс.