Выявлено опасное ускорение таяния ледников в Антарктиде

Ученые выявили петлю обратной связи, которая ускоряет таяние плавучих ледников Западно-Антарктического ледникового щита, что способствует опасному повышению уровня моря. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

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Известно, что циркумполярная глубинная вода, температура которой на четыре градуса выше температуры замерзания, течет под шельфовыми ледниками в Западной Антарктиде, растапливая их снизу. Поскольку большая часть Западно-Антарктического ледникового щита находится ниже уровня моря, он особенно уязвим для вторжения теплой воды и может еще больше отступить в будущем. Отступление плавучей части способствует сходу в море больших объемов сухопутного льда.

Предыдущие наблюдения и модели показали, что подводные течения, движущиеся на восток, переносят теплую воду в полости под шельфовыми ледниками. Механизм, вызывающий это скрытое течение, долгое время оставался неизвестным.

В новой работе было выявлено существование положительной обратной связи. Так как шельфовый ледник тает быстро, образуется больше пресной воды, что приводит к более сильным подводным течениям и увеличению количества тепла, переносящегося к шельфовым ледникам. В результате этого цикла таяние ускоряется, и Западно-Антарктический ледниковый щит станет менее стабильным в будущем.