Samsung совместно с Intel разработает аналог Galaxy AI для своего моноблока

Несколько недель назад Samsung представила свой ответ Apple — моноблок «All-in-One Pro» Samsung Pro. Компьютер оснащён процессором Intel Core Ultra AI для ПК.

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Вендор привлёк достаточно внимания к новинке, а сейчас появилась информация, что Samsung в коллаборации с производителем процессоров Intel создадут пакет ИИ-функций для этого ПК. Это будет своего рода аналог Galaxy AI — комплекта функций на ИИ для смартфонов южнокорейской компании.

Разработает пакет ИИ-функций для моноблока именно Intel. Это будет бесплатный пакет «AI Creator App Package», который состоит из программного обеспечения для редактирования фотографий Luminar Neo под названием «Affinity», а также приложения для редактирования видео Magix «Vegas». Пока речь идёт только о таких функциях.

Также Samsung должна заключить сделку c Microsoft для внедрения клавиш Copilot в комплектную клавиатуру Samsung Pro.