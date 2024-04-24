Apple резко сократила производство Vision Pro из-за низкого спроса

Компания Apple сократила план по продажам гарнитуры Vision Pro в 2024 году с 700-800 тыс. устройств до 400-450 тыс. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на заявление известного инсайдера и аналитика компании TF International Securities Минга-Чи Куо.

Незадолго до этого Куо сообщал, что Apple планирует запустить Vision Pro на новых рынках до конференции WWDС 2024, которая начнется 10 июня, но прогноз по поставкам сократился раньше. Куо считает, что сокращение планов по выпуску гарнитур указывает на низкий спрос на устройства в США. Из-за сложившейся ситуации Apple придется пересмотреть объемы поставок новинки в другие страны.

По данным инсайдера, Apple ожидает, что поставки Vision Pro снизятся в 2025 году по сравнению с 2024 годом. В связи с этим компания уже корректирует свою дорожную карту выпуска гарнитур. Куо не верит, что в 2025 году появится новая модель Vision Pro. По его словам, ожидать гарнитуру второго поколения нужно не раньше 2027 года.

Гарнитура Apple Vision Pro поступила в продажу в феврале 2024 года по цене $3,5 тыс. На текущий момент новинка продается только в США.