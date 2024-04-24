Производитель электрокаров Polestar выпустил свой первый смартфон

Polestar, конкурент Tesla на рынке электромобилей, анонсировал свой первый смартфон.

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Никаких особых сюрпризов не было: как и ожидалось, Polestar Phone стал практически клоном Meizu 21 Pro. Те же характеристики, та же начинка.

Внутри Polestar Phone ожидаемо мощный Snapdragon 8 Gen 3, поддержка быстрой проводной (80Вт) и беспроводной (50Вт) зарядки, а также тройная камера с главным сенсором на 50 Мп.

Камера не самая впечатляющая, но от смартфона, выпущенного автопроизводителем, никто и не ждал чудес на этом фронте.

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Главное отличие от Meizu 21 Pro – интерфейс. Polestar Phone OS это, по сути, переработанная оболочка Flyme. Дизайн перекликается с интерфейсом самих электрокаров Polestar.

Среди фишек ИИ – знакомые поиск по изображению, генерация картинок, обобщение текста. Плюс, есть интеграция с Polestar Link, фирменной системой управления EV. Это удобно для китайского рынка, где недоступны привычные CarPlay и Android Auto.

На данный момент смартфон выпущен только в Китае, о глобальном релизе информации нет. Китайская версия 16 ГБ/1 ТБ памяти стоит около $1020.