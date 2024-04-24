Apple добавит в iPad калькулятор

С момента выпуска iPad 14 лет назад пользователи недоумевали, почему Apple упорно не добавляет приложение «Калькулятор».

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Теперь ходят упорные слухи, что долгожданная программа появится в iPadOS 18 уже в этом году.

В мае Apple готовится выпустить новые модели iPad, а 10 июня соберет разработчиков на WWDC, где анонсирует обновления iOS, iPadOS, visionOS и macOS.

По сведениям MacRumors, на открытии WWDC объявят о встроенном приложении «Калькулятор» для всех моделей iPad, совместимых с iPadOS 18.

Официальных комментариев о причинах такого долгого отсутствия не было. Предположительно, это связано с позиционированием на рынке, стимуляцией сторонних разработчиков и (что звучит убедительнее) философией дизайна.

Восемь лет назад на Reddit пользователь, назвавшийся бывшим сотрудником Apple, рассказал историю от лица Стива Джобса:

«За месяц до релиза Джобс вызывает к себе Скотта Форстолла и говорит: “Где новый дизайн Калькулятора? Это ужасно!” Тот отвечает: “Какой новый? Мы выпустим с этим”. На что Джобс отрезал: “Нет, убери, не можем это запустить”. Скотт пытался отстоять приложение, но знал, что дизайн нужно переделать — а сделать это быстро команда не успевала, поэтому идею отложили».

Будем надеяться, слухи верны и на конференции WWDC нас ждет приятный сюрприз!