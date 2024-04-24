Xiaomi Redmi 13 5G будет поддерживать 33 Вт зарядку

Xiaomi Redmi 13 5G, долгожданный наследник Redmi 12 5G, наконец-то прошел сертификацию 3C, подтвердив тем самым одну из его ключевых характеристик: 33-ваттную зарядку.

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Согласно информации, полученной из сертификата, номер модели Redmi 13 5G — 2406ERN9CC, а комплектный адаптер питания MDY-16-ED будет поддерживать мощность 33 Вт.

Ранее сообщалось, что кодовое имя Redmi 13 — breeze («ветер»), а его внутренний номер — N19. Ожидается, что смартфон будет оснащен тем же процессором Snapdragon 4 Gen 2, что и его предшественник, но получит более быструю зарядку 33 Вт и более емкую батарею 5000 мАч.

Напомним, Redmi 12 5G также работает на процессоре Snapdragon 4 Gen 2, выполненном по 4-нанометровому техпроцессу, с максимальной тактовой частотой CPU 2.2 ГГц.

Смартфон доступен в двух цветовых вариантах: «ледяной белый» и «звездно-серый» и может похвастаться корпусом из стекла с обеих сторон и стильной плоской рамкой. Толщина устройства составляет 8.17 мм.