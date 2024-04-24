Китай обнародовал состав нового экипажа тайконавтов

Команда тайконавтов в составе Е Гуанфу, Ли Цун и Ли Гуансу отправится на Национальную орбитальную станцию КНР "Тяньгун" в рамках миссии космического корабля "Шэньчжоу-18". Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на Управления программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA), пуск запланирован на 25 апреля. Е Гуанфу станет командиром экипажа.

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Планируется, что космический корабль с тайконавтами на борту будет запущен с использованием ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" с космодрома Цзюцюань 25 апреля в 20:59 по Пекинскому времени. Экспедиция "Шэньчжоу-18" станет седьмой пилотируемой миссией к станции "Тяньгун". Первая такая миссия была выполнена в 2021 году, когда тайконавты Не Хайшэн, Тан Хунбо и Лю Бомин прибыли на станцию в июне и вернулись на Землю в сентябре того же года.

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В ходе текущей миссии тайконавтов проведут более 90 экспериментов в условиях микрогравитации и осуществят несколько выходов в открытый космос. Планируется, что они будут работать на станции около шести месяцев и вернутся на Землю в конце октября текущего года. После прибытия на станцию, тайконавтам предстоит сменить действующий экипаж - Тана Хунбо, Тана Шэнцзе и Цзяня Синлина, которые прибыли на "Тяньгун" в октябре прошлого года на корабле "Шэньчжоу-17" и должны покинуть станцию 30 апреля.