В «Лаборатории Касперского» предупредили о главной в этом году цели хакеров

Директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Анна Кулашова заявила, что промышленность и в этом году останется основной целью хакеров. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Кулашовой, хакеры, как и в предыдущие годы, прежде всего будут атаковать крупные российские промышленные предприятия. Кроме того, традиционно происходят кибератаки на финансовый и государственный секторы. В прошлом году также было отмечено большое количество киберугроз в отношении средств массовой информации.

Эксперт отметила, что кибератак в России в последнее время становится меньше, но хакеры используют более изощренные способы. Они применяют современные технологии, в частности, искусственный интеллект. При этом Кулашова подчеркнула, что технологии искусственного интеллекта будут использоваться и в атаках на обычных пользователей.

До этого сообщалось, что более 200 тысяч сайтов по всему миру оказались уязвимы перед хакерами.