СMF Buds от Nothing назвали лучшими бюджетными TWS-наушниками

Эксперт YouTube-канала HansTechTalk рассказал о новых недорогих наушниках СMF Buds.

В комплекте с наушниками СMF Buds вы получите кейс, документацию, три пары амбушюр. Несмотря на бюджетную стоимость, внешний вид у этих наушников — премиум-класса.

Вынимать из кейса и класть в него наушники очень легко. Держатся они в кейсе на магнитах. Качество сборки у них очень хорошее.

Амбушюры в комплекте с СMF Buds по сравнению с другими недорогими моделями наушников очень удобные. При этом они плотно прилегают к ушам.

Производитель утверждает, что наушники могут обеспечить шумоподавление до 42 дБ. Качество звука в СMF Buds лучше, чем даже во многих наушниках среднего класса.

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Новинка также отличается идеальным воспроизведением низких частот (Ultra Bass). При этом у этих наушников отличное разделение на низкие, средние и высокие частоты. За качество звука СMF Buds получили 10 из 10 баллов, за качество сборки — 8,5 из 10 баллов и за внешний вид — 9,5 из 10 баллов.

Для пользования наушниками вам нужно будет на смартфон загрузить приложение. СMF Buds оснащены сенсорными кнопками, которые вы можете настроить.

Вы можете также включить режим шумоподавления или прозрачности. Правда, регулировать уровень шумодава нельзя. По качеству этот режим определённо лучше, чем у большинства недорогих наушников. За шумоподавление СMF Buds получили 10 из 10 баллов, как и за автономность (8 часов прослушивания музыки с выключенным режимом шумоподавления и 6,5 часов с включенным, в кейсе наушники могут работать до 35 часов с отключенным шумодавом и до 24 часов с включенным).