В России появилась профессиональная связь для экстренных служб и бизнеса

МегаФон первым среди сотовых операторов разработал российскую профессиональную радиосвязь (транкинг) для экстренных служб и бизнеса, сообщили в пресс-службе оператора.

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Воплотить проект в жизнь МегаФону помогла компания «Триалинк», предлагающая услуги в рамках системы RONET.

Решение реализовано на базе сети LTE. Это позволяет службам спасения, госкомпаниям и бизнесу не только организовывать оперативную коммуникацию и координацию действий, но и определять геолокацию всех участников системы, мгновенно передавать файлы и фото, а также транслировать видео в высоком разрешении — все это происходит на скорости до 300 Мбит⁄с и по защищенной мобильной сети.

Если же объект находится за пределами покрытия LTE, специалисты оператора развернут сеть для организации работы транкинга, заверили в МегаФоне.

Поскольку услуга российского транкинга доступна в том числе через облачное подключение, заказчик может обойтись без установки и обслуживания дополнительного оборудования.

Решение включает в себя серверное и программное обеспечение, а также поставку абонентских устройств с клавишей PTT (Push‑To‑Talk), одним нажатием которой можно вызвать отдельного абонента или целую группу.

При этом транкинг позволяет мгновенно связаться без траты времени на набор номера или ожидание ответа, пояснили в МегаФоне.

В компании рассчитывают, что такой вид связи будет востребован у экстренных служб и на объектах различного типа: от гостиниц и охранных предприятий до многотысячных спортивных стадионов и горно‑обогатительных комбинатов.

Как уточнил «Газета.Ru» руководитель подразделения RONET Сергей Ан, система RONET не имеет аналогов в мире, потому что базируется на собственном международном патенте, решение также включено в реестр отечественного ПО.

По словам директора по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Натальи Талдыкиной, проведенные тесты показали, что по техническим характеристикам российское решение для транкинга не уступает иностранным.