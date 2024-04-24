При каких условиях заблокируют смартфоны россиян

Россиянам следует как можно скорее отказаться от техники американских производителей, в первую очередь компании Apple, поскольку использовать ее небезопасно, а головная компания может в любой момент заблокировать смартфон. Об этом «Парламентской газете» рассказала глава Ассоциации разработчиков отечественных программных продуктов Наталья Касперская. Несколько российских компаний работают над созданием собственного смартфона, первые модели могут представить уже в этом году.

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Что касается войны

Любой смартфон — это, по сути, прямое окно от пользователя к производителю этих устройств, а также операционной системы и установленных приложений, напомнила Наталья Касперская. Поскольку смартфоны Apple производит американская компания, у нее есть возможность «оказывать прямое точечное воздействие на пользователя, поставлять ему фейковую информацию, пропагандировать и даже шантажировать». То же, кстати, можно сказать и о любых других умных мобильных устройствах, работающих на операционной системе Android, — ее тоже создали, а значит, и контролируют американцы.

«Каждого из нас слишком много в смартфонах, — сказала Наталья Касперская. — Сами того не осознавая, мы храним в телефоне огромное количество личных данных, поэтому использовать такую технику тем, кто работает в критически важных для страны отраслях, нельзя. В ряде организаций это уже запретили, но людям и самим нужно об этом задуматься и принять решение сменить телефон».

Что касается возможной блокировки работающих в России устройств американских производителей, о которой много и громко говорили с началом специальной военной операции, то технически это можно реализовать, отметила Касперская. Но этого не делают, по ее словам, по двум причинам. Во-первых, за россиянами нужно следить, а отключить смартфоны можно только один раз. Во-вторых, это будет объявление «горячей войны». «Если айфоны отключат, то мы из-под этого как-то вылезем, но сделать это второй раз у них уже не получится, — объяснила специалист. — А что касается войны, о которой не хочется даже думать, то нужно четко понимать: в случае горячей войны все точно отключат».

Мы бы отказались…

Возможно, россияне и хотели бы выбросить куда подальше свои «яблочные» устройства. Больше половины опрошенных порталом 4PDA пользователей отметили, что заинтересованы в появлении отечественного аналога и могли бы им постоянно пользоваться, если бы там были все нужные приложения. Но пока таких телефонов в магазинах электроники практически нет, на те, что существуют, не найти приложений — тех же банковских или мессенджеров.

В конце прошлого года несколько депутатов Госдумы протестировали смартфоны российского производителя на базе операционной системы «Аврора». Хорошая камера, долго держит заряд, хвалили устройство парламентарии. А ругали за отсутствие приложений: доступны только самые базовые вроде калькулятора и диктофона. Централизованного магазина приложений нет, заключил зампред думского IT-Комитета Антон Горелкин.

Но наши производители не сидят сложа руки, заверила Наталья Касперская: «Мне известно как минимум о трех проектах российского смартфона. Думаю, в этом году мы увидим такое устройство, которое заинтересует пользователей. Понятно, что это будет некое компромиссное решение, потому что полноценно создать смартфон сложно. Но компоненты у нас есть, и операционные системы тоже, и приложения наши разработчики пишут. Так что технически это решаемая задача».

Кто с кем конкурирует

О том, что отечественные IT-компании активно занимаются разработкой операционных систем и электронных элементов для производства смартфонов, «Парламентской газете» сообщили и в Совете по развитию цифровой экономики при Совфеде. Главным преимуществом отечественных аппаратов там назвали их высокий уровень защиты от возможных утечек персональных данных, удаленного подключения, а также их независимость от решений международных игроков, таких как Google и Apple. «Мы видим, как сейчас эти компании удаляют российские приложения из своих маркетов или приостанавливают работу приложений на территории нашей страны, подобных ситуаций не произойдет на отечественных устройствах», — сказал зампред Совета по «цифре» сенатор Артем Шейкин.

Он по памяти перечислил названия как минимум трех ОС и двух производителей смартфонов из России. А также отметил, что устройства можно купить в магазинах в крупных городах или заказать с доставкой в любую точку страны. Сам Шейкин испытал несколько российских смартфонов и назвал их «достойными устройствами для выполнения рабочих задач при должной настройке». Но, чтобы бороться за лидирующее место на потребительском рынке, наши смартфоны нужно еще совершенствовать, добавил сенатор.