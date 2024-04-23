В США назвали условие продолжения работы TikTok в стране

Социальная сеть TikTok сможет продолжить работу на территории США, если сменит владельца. Такое заявление сделал глава комитета по разведке Сената Конгресса страны Марк Уорнер, передает ТАСС.

Он обратился к американцам, сказав, что Вашингтон «понимает их обеспокоенность».

«И надеемся, что TikTok продолжит работать под новым руководством — американским или иным — из Великобритании, Канады, Бразилии, Франции. Просто необходимо, чтобы его больше не контролировал противник, который так определяется законодательством США», — добавил Уорнер.

При этом он подчеркнул, что законопроект, который включает в себя меры в отношении социальной сети, не подразумевает полного ее запрета на использование в стране.