Microsoft показала посвященный мультфильму по «Людям Икс» Xbox Series X

Компания Microsoft представила эксклюзивную версию игровой Компания Microsoft представила эксклюзивную версию игровой консоли Xbox Series X и контроллеров, оформленных в стиле мультсериала «Люди Икс '97». Фотографии гаджетов были опубликованы в профиле компании в социальной сети X (ранее Twitter).

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Внешний вид самой консоли и аксессуаров к ней был создан в сотрудничестве между Xbox и Marvel Animation. Приставка Xbox Series X, корпус которой оформлен в виде комикса о мутантах-супергероях, выпущена в ограниченном количестве.

Коллекция также включает в себя одиннадцать геймпадов, каждый из которых посвящен отдельному персонажу сериала и упакован в стилизованную под героев коробку.

Эксклюзивные устройства не поступят в продажу — фанаты комиксов и мультсериала Marvel смогут выиграть их в рамках розыгрыша, который пройдет на официальной странице Xbox в соцсети X.

Розыгрыш продлится до 19 мая. Жители России и некоторых других стран не смогут принять в нем участие.

Консоль Xbox Series X поступила в продажу вместе с бюджетной версией Series S в ноябре 2020 года по цене в $499 и $299 соответственно.