Xiaomi готовит к выходу большой и дешевый планшет Poco

Компания Xiaomi намерена заново выпустить представленный ранее в Китае планшет Redmi Pad Pro для глобального рынка под брендом Poco. Планшет с соответствующими характеристиками прошел сертификацию FCC, сообщает портал MySmartPrice.

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Первый планшет суббренда Xiaomi будет называться Устройство с модельным номером 2405CPCFBG будет поставляться под управлением фирменной прошивки HyperOS 1.0 под управлением операционной системы Android 14.

Согласно базе FCC, Poco Pad также поддерживает Wi-Fi 6 и поставляется с зарядным блоком мощностью 33 Вт. В сети ранее обсуждалось, что Redmi Pad Pro будет представлен на глобальном рынке в качестве планшета Poco, а схожие параметры из базы FCC лишь подтвердили эти слухи.

В таком случае Poco Pad предложит 12,1-дюймовый IPS-экран с разрешением 1600x2560 пикселей и частотой обновления изображения 120 Гц. За производительность устройства будет отвечать чип Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, дополненный 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ постоянной памяти. Планшет получит аккумулятор емкостью 10000 мАч, а также фронтальную и основную камеры с разрешением 8 Мп каждая.

Дата презентации и стоимость Poco Pad пока не раскрываются. Вероятнее всего, гаджет будет официально продаваться в России.