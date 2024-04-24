На iPhone и Android вышло приложение Adobe со встроенной нейросетью

Для пользователей Android и iOS стал доступен редактор фотографий и видео Adobe Express со встроенным искусственным интеллектом Firefly.

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Отмечается, что Adobe Express был разработан с учетом потребностей профессиональных дизайнеров и контентмейкеров, предоставляя инструменты для создания видео из клипов, изображений и музыкальных треков.

Ключевой особенностью Adobe Express является возможность генерации изображений на основе текстовых запросов, а также редактирование с помощью искусственного интеллекта, которое позволяет добавлять, удалять или заменять объекты. Кроме того, пользователи могут одним касанием удалять фон и изменять размер изображений.

Благодаря интеграции с Adobe Creative Cloud пользователи Express могут импортировать и редактировать проекты из Illustrator и Photoshop.

Приложение Adobe Express было представлено в марте 2024 года и в апреле находилось в бета-тестировании. Редактор уже доступен для загрузки в App Store и Google Play, в том числе из России, однако некоторые функции могут быть ограничены.