Ученые приблизились к открытию жизни на Сатурне

Ученые НАСА провели эксперимент, который может стать прорывом в поиске внеземной жизни. Его идею подсказал аппарат "Кассини", который изучал Сатурн и его естественные спутники. Их у него 146 - больше, чем у любой другой планеты Солнечной системы. Самым интересным считается Энцелад. Под его поверхностью астрономы нашли огромный океан, откуда множество гейзеров выбрасывают газ и ледяные зерна. Интересно, что изначально руководители миссии "Кассини" о них не знали и не планировали изучать. К счастью, на "Кассини" был установлен анализатор пыли. Он показал, что в воде гейзеров содержится много хлорида натрия. Он, а также жидкая вода, химия на основе углерода являются ключевыми компонентами для зарождения жизни.

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Вдобавок ко всему этому в 2023 году на Энцеладе обнаружены следы фосфата. Он найден впервые за всю историю науки на спутнике другой планеты. Фосфат является неотъемлемой частью ДНК всех живых организмов, клеточных структур, а также костей. Все эти находки делают Энцелад наиболее вероятным местом, где может существовать внеземная жизнь.

Но как найти ее неопровержимые доказательства? Недавно биологи совершили важное открытие, используя анализаторы пыли. Но только они гораздо более чувствительные, чем те, что были установлены на "Кассини". В ходе эксперимента в вакуум впрыснули капельки воды, которые содержали крошечные бактерии Sphingopyxis alaskensis. На Земле они живут в морских водах Аляски. По мнению ученых, жизнь на Энцеладе вполне может быть похожа на эти бактерии. И новые приборы смогли их найти при содержании всего 0,01 процента составляющих одной клетки. Именно такую технику ученые планируют отправить к Энцеладу с новой космической миссией. Правда, прорыв в поиске внеземной жизни может произойти в другом месте. Уже в октябре 2024 года к Европе - спутнику Юпитера - должен отправиться аппарат Europa Clipper с новым анализатором пыли. Возможно, именно здесь и произойдет сенсация.