Продажи iPhone в Китае рухнули

Специалисты Counterpoint Research зафиксировали резкое падение продаж iPhone в Китае. Об этом сообщает телеканал CNBC.

© Lenta.ru

По информации агентства, продажи смартфонов Apple в первом квартале года рухнули на 19,1 процента. В первую очередь это связывают с успехом корпорации Huawei на местном рынке, которая за аналогичный период нарастила продажи на 69,7 процента.

В большей степени это произошло благодаря релизу смартфонов серии Huawei Mate 60. Сообщается, что аналитики сохраняли скепсис относительно новой линейки из-за проблем на производстве, вызванных нахождением Huawei в санкционном списке США. Однако флагманы бренда оказались крайне популярны.

Huawei, несмотря на успехи, является четвертой компанией по продажам смартфонов в Китае. Apple располагается на третьем месте.

«Продажи Apple в течение квартала были низкими, поскольку возвращение Huawei напрямую повлияло на Apple в премиальном сегменте», — заявил старший аналитик Counterpoint Research Иван Лам.

В целом продажи смартфонов в Китае выросли на 1,5 процента в годовом исчислении за первые три месяца года. Аналитики Counterpoint не ожидают однозначного роста на рынке в 2024 году.

В середине апреля специалисты IDC заявили, что продажи Android-смартфонов в 2024 году будут расти быстрее, чем продажи iPhone. Отчасти это связано с ростом продаж смартфонов на рынке Китая.