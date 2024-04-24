У России осталось 10 тяжелых ракет «Протон-М»

У России осталось в разной степени готовности 10 тяжелых ракет «Протон-М».

Об этом РИА Новости сообщил гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко.

«Часть из этих ракет-носителей будет использована для выполнения Федеральной космической программы России, часть ракет-носителей будет использована для выполнения обязательств по коммерческим запускам», — сказал руководитель.

По его словам, из-за сложившейся геополитической ситуации часть носителей «Протон-М» остается неиспользованными, в связи с чем Центр Хруничева и госкорпорация «Роскосмос» изучают вопрос их дальнейшего будущего.

Варочко отметил, что до конца 2025 года планируется провести минимум четыре запуска «Протон-М». Гендиректор не исключил, что оставшиеся носители будут запущены после 2025-го, что обсуждается российской и казахстанской сторонами.

В июле 2022-го Дмитрий Рогозин, занимая должность гендиректора госкорпорации, заявил, что Россия запустит все имеющиеся у нее ракеты «Протон-М».