Неизвестная молекула обнаружена в космическом пространстве

Международная команда астрономов выявила молекулу, ранее не встречавшуюся в космическом пространстве: впервые обнаружен 2-метоксиэтанол.

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Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters, а краткий отчет о нем приводит Phys.org. Открытие совершила группа профессора Бретта Макгуайра из Массачусетского технологического института. Она выявила присутствие в космосе 2-метоксиэтанола. Открытие было совершено в ходе наблюдений области звездообразования NGC 6334I при помощи радиотелескопа ALMA.

"Наша группа пытается понять, какие молекулы присутствуют в различных регионах космоса, где принимают свою окончательную форму звезды и звездные системы, - говорит соавтор исследования Закари Фрид. - Это позволяет нам собрать воедино сведения о том, как химия развивается параллельно с процессом формирования звезд и планет. Мы делаем это, глядя на спектры вращения молекул - уникальные узоры света, которые они испускают, когда движутся в космосе. Эти шаблоны являются "отпечатками пальцев" или "штрих-кодами" молекул".

Ученые использовали машинное обучение, что позволило определить целевой круг для поиска молекул. В 2023 году одна из компьютерных моделей предположила, что исследователи хотят найти молекулу, известную как 2-метоксиэтанол. Как говорит Фрид, в космосе существует множество "метокси" молекул, таких как диметиловый эфир, метоксиметанол, этилметиловый эфир и метилформиат.

"Но 2-метоксиэтанол является самым большим и сложным из когда-либо существовавших", - отмечает исследователь.

Поиск молекулы отнял немало времени и усилий. Сначала потребовалось измерить и проанализировать вращательный спектр молекулы на Земле. Затем поиск был проведен в космосе с помощью ALMA в двух отдельных областях звездообразования: NGC 6334I и IRAS 16293-2422B.