Искусственный интеллект отыскал могилу легендарного Платона

Итальянская исследовательская группа во главе с Грациано Раноккья, папирологом из Пизанского университета, заявила о том, что искусственный интеллект указал точное место захоронения философа Платона в Афинах.

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Как сообщает Arkeonews, точное место захоронения Платона было вычислено при новом анализе древних папирусов, обнаруженных в погибшем городе Геркулануме недалеко от современного Неаполя.

Папирусы были найдены еще в XVIII веке, они содержат более 1800 свитков. Рукописи хранились в библиотеке роскошной виллы в Геркулануме. Этот город, как и Помпеи, погиб в 79 году нашей эры в результате извержения Везувия.

Впервые для прочтения папирусов была применена технология искусственного интеллекта. Она уже помогла идентифицировать на 30 процентов текста больше, чем было известно до сих пор. Открытие было совершено при расшифровке папируса, рассказывающего "Историю Академии Филодема Гадарского".

Как отмечает Грациано Раноккья, тексты свидетельствуют о том, что Платон был похоронен в Академии, названной его именем в Афинах, в саду возле Храма Муз. Место захоронения точно указал искусственный интеллект, благодаря которому папирус Филодема эпикурейской школы, подробно описывающий историю Академии, получил новую интерпретацию. К слову, Академия Платона была самой известной школой в древних Афинах. Она была основана за городскими стенами на северо-западе города в 387 году до нашей эры.

Повторное изучение папирусов Геркуланума принесло еще одну сенсацию: из текстов следует, что Платон мог быть продан в рабство либо в 399 году до нашей эры после кончины Сократа, либо в 404 году до нашей эры во время спартанского завоевания Эгины. До сих пор считалось, что этот неприятный эпизод в жизни Платона произошел в 387 году до нашей эры в Сиракузах.

До сих пор нет единой позиции относительно обстоятельств смерти Платона. Исследователи опираются на труды Цицерона и Гермиппа, но они рассказывают о кончине Платона по-разному. Так, по версии Цицерона, Платон умер во время работы над письменным трудом, в то время как Гермипп считал, что знаменитый философ умер на свадьбе в возрасте 81 года и был похоронен в Академии.

Платон - афинский философ классического периода Древней Греции, основатель платонической школы мысли и Академии, первого высшего учебного заведения в западном мире. Считается одним из самых важных и влиятельных людей в истории человечества и ключевой фигурой в истории древнегреческой философии вместе со своим учителем Сократом и самым известным из своих учеников Аристотелем.