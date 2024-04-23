Apple объявила дату новой презентации

Apple объявила дату следующей презентации, которая состоится 7 мая. Официальное объявление об этом появилось на сайте компании.

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Судя по изображенному в постере стилусу Apple Pencil, на презентации будут представлены iPad Pro и iPad Air нового поколения, а также аксессуары к этим планшетам. По слухам, компания покажет iPad Pro с OLED-дисплеями и чипами Apple M3. Ожидается, что новинки получат 11- и 13,1-дюймовые дисплеи с чуть более узкими экранными рамками.

Также на презентации представят iPad Air с чипами M2. Согласно многочисленным утечкам, в этом году линейка Air пополнится новой 12,9-дюймовой моделью с экраном Mini-LED, что сделает ее похожей на iPad Pro M2 с аналогичным чипом и экраном. При этом базовая 10,9-дюймовая версия iPad Air сохранит IPS-экран.

Какие еще устройства будут представлены на мероприятии кроме планшетов, не сообщается.

Презентация пройдет в онлайн-формате, который можно будет посмотреть на сайте Apple и официальном YouTube-канале компании 7 мая в 17:00 по московскому времени.