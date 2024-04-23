Массовый сбой произошел в работе X

В ряде стран произошел сбой в работе социальной сети X (ранее Twitter). Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Отмечается, что чаще всего (77%) пользователи жалуются на работу сайта. Также сбои наблюдаются в приложении соцсети (16%). Еще 7% испытывают трудности с подключением к серверу.

Жалобы на работу X поступают из США, Канады, Великобритании, Германии, Испании, Франции, Италии, Турции, Бразилии, Аргентины, Индии и Японии.