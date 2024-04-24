Названы лучшие смартфоны стоимостью до 10 тысяч рублей

Редакция портала «Палач» составила подборку из трех лучших смартфонов, стоимость которых в России не превышает 10 тыс. руб.

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Топ открывает Tecno Pova Neo 3, который при цене от 9,1 тыс. руб. предлагает большой 6,82-дюймовый IPS-экран с разрешением HD+ и частотой 90 Гц. За производительность устройства отвечает чип MediaTek Helio G85, дополненный 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Ключевой особенностью этой модели является аккумулятор емкостью 7000 мАч со скромной зарядкой мощностью 18 Вт.

На второе место поместили Infinix Hot 30. Смартфон получил 6,78-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Он предлагает чуть более мощный чип Helio G88, 4 ГБ оперативной памяти и накопитель на 128 ГБ. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. В России эту модель можно найти по цене от 7,8 тыс. руб.

Xiaomi Poco M5 за 9,1 тыс. руб. оснащен IPS-экраном на 6,58 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой 90 Гц. На фоне конкурентов он выделяется мощным чипом Helio G99, который лучше G85 и G88 в игровом режиме. Среди прочих особенностей выделяют наличие ИК-порта и аккумулятора на 5000 мАч с зарядкой со скромной мощностью 18 Вт.