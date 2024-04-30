Что такое стандарт HDR10+ и зачем он нужен телевизорам?

Если вы недавно приценивались к новеньким телевизорам, то наверняка замечали яркие пометки, обещающие поддержку HDR10+. Но что это такое и зачем оно нужно? Портал howtogeek.com рассказал все, что нужно знать о стандарте HDR, его аналогах и вариантах.

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Что такое HDR

HDR (High Dynamic Range) — пожалуй, одна из самых ценных фишек 4К и 8К телевизоров. По сути, она расширяет диапазон цветов, которые может показывать экран: черные оттенки кажутся более насыщенными, белые — более яркими. Благодаря этому картинка воспринимается более реалистичной и правдоподобной.

Нюанс в том, что HDR не делает изображение приятным автоматически. Режим работает только в контенте, специально созданным под него.

HDR также существует в виде нескольких соперничающих стандартов. Некоторые телевизоры поддерживают только HDR10, тогда как другие в дополнение предлагают Dolby Vision. А модели премиального сегмента обладают поддержкой HDR10+. Среди прочих стандартов числятся HLG (Hybrid Log Gamma) и Technicolor Advanced HDR, но они не так широко распространены.

Что такое HDR10 и Dolby Vision

Многие производители телевизоров утверждают, что их модели поддерживают HDR, но это не совсем верно. Они поддерживают стандарт HDR10 — самый популярный на рынке. А свою популярность он получил благодаря открытой лицензии: кто угодно может создавать контент для HDR10, и за это не нужно платить лицензионные отчисления.

Однако HDR10 соперничает с Dolby Vision: более качественным стандартом, обеспечивающим большую яркость и глубину цветов. Проблема в том, что Dolby Vision — проприетарное решение, требующее совместимых устройств, строгой сертификации, лицензирования и других нюансов. Из-за этого устройства, поддерживающие Dolby Vision, стоят дороже, и именно поэтому многие бренды не хотят связываться с данной технологией.

Чем HDR10+ отличается от HDR10

Стандарт HDR10+ разработан Samsung. Он также имеет открытую лицензию, но предлагает повышенное качество изображения и яркость. HDR10+ по-прежнему не дотягивает до уровня Dolby Vision, но улучшение все равно заметно.

Телевизоры и проигрыватели с поддержкой HDR10+ также проходят обязательную сертификацию, однако производителям не нужно включать в состав устройств какое-либо специализированное железо. Помимо этого, создателям контента не нужно платить лицензионные отчисления.