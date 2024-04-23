Ученые NASA выдвинули теорию появления метана на Марсе

Планетологи из NASA под руководством Александра Павлова выдвинули теорию о том, что появление на Марсе метана — газа, который на Земле обычно производят живые организмы, вызвано химической реакцией и образованием корки на поверхности планеты. Об этом пишет Naked-Science.

Метан на Марсе был обнаружен еще в 1999 году с помощью наземного телескопа Canada-France-Hawaii Telescope. При этом ровер Curiosity постоянно регистрируют следы этого газа вблизи поверхности кратера Гейла. Газ там появляется ночью и исчезает днем, его концентрация также меняется в зависимости от времени года и иногда достигает уровня, в 40 раз превышающего обычный. В свою очередь орбитальный аппарат Европейского космического агентства ExoMars Trace Gas Orbiter не выявил следов метана в атмосфере планеты.

Планетологи из NASA под руководством Александра Павлова провели ряд исследований, призванных пролить свет на эту загадку, и поделились сделанными выводами в статье, опубликованной в журнале Geophysical Research: Planets.

Ученые предположили, что метан может накапливаться под твердой коркой соли, которая, в свою очередь, образуется в марсианском грунте на небольшой глубине под воздействием низких температур.

Когда летом температура повышается, корка трескается и метан просачивается наружу. Кроме того, газ может вырываться из марсианских недр, когда на эту корку оказывается давление, и она разламывается. Такое давление может создавать, в том числе и сам марсоход.

Планетологи исследовали пять образцов грунта, пропитанных разной концентрацией перхлората - соли, которая повсеместно встречается в марсианском грунте. При этом они подвергали образцы различным температурам и давлению, а также вводились в них неон и замеряли давление газа под коркой и над ней.

В результате экспериментов ученые пришли к выводу, что перхлораты действительно переносятся ближе к поверхности с помощью воды, а затем затвердевают, образуя твердую корку, и летучие вещества могут накапливаться под ней. Но только в образцах с концентрацией перхлората от 5 до 10%. Однако такая концентрация перхлората оказалась выше, чем зафиксировал Curiosity.

При этом ответить на вопрос, почему метан вырывается из-под корки ночью, когда марсоход неподвижен и не нарушает целостность поверхности, пока не удалось.

Также на поверхности Марса в теплые сезоны становится больше кислорода (синхронно с появлением метана). Таким образом, возможно и то, что высокие температуры могут запускать какие-то механизмы, способные одновременно высвобождать и метан, и кислород.

Ранее американские ученые пришли к выводу, что жидкая вода могла присутствовать на Марсе относительно недавно, а не миллиарды лет назад как считалось ранее. Группа ученых, изучающая глубокие овраги Марса, предполагает, что они образовались не из-за инея из углекислого газа, как считалось ранее, а из-за проточной воды. По их мнению, благодаря изменению наклона оси планеты на 35 градусов, поверхность Марса нагревалась достаточно для таяния льда и снега.

Таким образом, можно предположить, что на Марсе сохранились микроорганизмы, которые ждут, пока вода снова станет жидкой.