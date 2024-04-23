Резидент «Сколково» научился печь хлеб из мух

В России начали печь хлеб из личинок тропической мухи. Как сообщает пресс-служба инновационного центра «Сколково» на платформе «Дзен», необычным проектом занимается компания «Биолаборатория».

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Организация разводит мух вида черная львинка на предприятии в Архангельской области. Их команда научилась готовить хлеб, в котором содержится протеин из обезжиренного насекомого. Такая выпечка не портится в течение пяти-семи суток. Кроме того, процесс созревания дрожжевого и бездрожжевого теста происходит значительно быстрее при добавлении в смесь всего нескольких грамм протеина из мух.

Сейчас большинство россиян скептически относится к рынку продуктов из протеина мух и других насекомых. В «Биолаборатории» считают, что преодолевать психологические барьеры потребителей следует через другие сферы: предметы личной гигиены, мыло и иные средства дезинфекции. В их составе ключевую роль играет черная львинка.

«И когда люди почувствуют эффект от этой мухи на бытовом уровне, заметят, что стали реже болеть, — они намного спокойнее будут воспринимать насекомых в составе лекарств и продуктов питания», — убежден руководитель организации Геннадий Иванов.

Отметим, что в ноябре 2023 года правительство России внесло продукцию из черной львинки в перечень сельхозпродукции. Теперь в перечне значатся ее жиры, мука из мухи, гранулы из личинок, яйца и прочее.