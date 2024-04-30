Благодаря современным смартфонам и цифровым камерам любой человек может стать фотографом-любителем и работать в самых разных жанрах. Среди них числится и макросъемка, которая позволяет взглянуть на мир растений и насекомых с иного ракурса. Портал howtogeek.com рассказал все, что нужно о ней знать.

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Что такое макросъемка

Макросъемка (или макрофотография) — искусство съемки маленьких объектов на максимально близком расстоянии. Если выражаться на техническом языке, то макросъемка предполагает фотографию объекта в масштабе 1:1 (полный размер), 2:1 (двойной размер) или 1:2 (половинный размер). По крайней мере, это «официальное» определение. На практике макросъемкой называют любые приближенные, детализированные фотографии мелких объектов.

Благодаря цифровым камерам и специализированным сенсорам точные масштабы сегодня играют не такую важную роль, как раньше — они просто выполняют роль своеобразного ориентира. Однако если масштабировать объект все ближе и ближе, то в какой-то момент можно заступить на территорию фотомикрографии: съемки при помощи микроскопа.

Что нужно для макросъемки

Любую камеру можно взять и приблизить к объекту, но это не гарантирует, что картинка получится хорошей. Макросъемка требует объектива с очень коротким фокусным расстоянием или телеобъектив, который способен выдать масштаб 1:1 несмотря на расстояние до объекта.

Многие люди занимаются доморощенной макросъемкой при помощи камер смартфонов. Как правило, современные модели могут переводить камеру в макро-режим, позволяющий сделать качественные снимки вблизи, но качество фотографий бывает разным. Например, множество смартфонов среднего ценового сегмента оснащены макрокамерами на 2 МП — четкость картинки на таких объективах оставляет желать лучшего.

На более премиальных смартфонах, вроде Samsung Galaxy S, макрокамера не отличается от ультраширокоформатного объектива. Они тоже обладают весьма коротким фокусным расстоянием, что позволяет подобным объективам выполнять макросъемку.

Наконец, смартфоны также могут осуществлять макросъемку при помощи внешних объективов, но в этом случае потребуется ручная настройка параметров камеры. Иначе качество изображения пострадает.

Важность освещения при макросъемке

Из-за короткого фокусного расстояния и малой глубины резкости макрофотографии часто страдают от недостатка хорошего освещения. Грамотно поставленный свет важен в любом жанре фото, но в макросъемке он играет ключевую роль. Именно поэтому многие объективы и макрокамеры смартфонов оснащены светодиодным кольцом для подсветки объекта.

Некоторые специализированные (и безумно дорогие) объективы для макро имеют зонды, которые можно внедрить в тесные пространства, вроде трещин в бревне. Они тоже оборудованы светодиодами для хорошего света.