Российские школьники начали зарабатывать на гадании с помощью ChatGPT

Российские школьники придумали новую схему заработка на гадании с помощью чат-бота ChatGPT. Об этом сообщает Telegram-канал «Бэкдор».

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Источник опубликовал скриншоты одной из переписок, в которой некий школьник похвастался новой «темкой» — легким способом заработка в интернете. Так, в соцсетях создается профиль несуществующей гадалки, после чего мошенники раскручивают эту страницу, комментируя и лайкая чужие публикации. Затем жертва сама приходит к «гадалке».

Как признается сам школьник, на этой схеме ему удалось заработать 22 тыс. руб. Сколько времени он на это потратил, не уточняется.

«Профиль оформил как гадалка, женщины покупают расклады <...> Сегодня вот женщина купила за косарь», — написал мошенник.

В переписке с товарищем он признался, что взял с нее всего одну тысячу рублей, тогда как «другие гадалки бы разули догола».

«Женщина расклад хотела. Я ей его дал. Все гадалки обманывают», — заключил школьник.

После того как жертва обращается к «гадалке», мошенник просит время на «работу», которая займет не более часа. Затем он обращается к чат-боту, получает от него так называемый расклад и передает «клиенту».