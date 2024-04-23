Ученые нашли способ выявлять употребление наркотиков по смартфону

Исследователи из Центральной больницы Гренобльского университета (Франция) предложили простой и удобный метод сбора данных об употреблении наркотиков с помощью мазков с экрана смартфонов. Об этом рассказал портал Medical News.

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Новый способ призван помочь врачам выяснять, какие именно наркотики употребляли их пациенты, и улучшать лечение. По словам авторов исследования, медикам часто непросто узнать, что именно употребил их пациент. По мнению ученых, мазки со смартфонов могут быть проще и эффективнее химико-токсикологических исследований крови или мочи.

Один из авторов исследования, доктор Тео Виллеман объяснил, что отпечатки пальцев на поверхности телефона содержат пот и кожный жир, анализ которых позволяет выявить следы наркотиков в организме. Также поверхность смартфона может сохранять следы любых наркотиков, непосредственно с ней соприкасавшихся.

Исследователи предложили посетителям французских техно-вечеринок анонимно заполнить анкету об употреблении наркотиков, а затем предоставить свои телефоны для мазка с поверхности. Позже мазки были проанализированы с помощью метода жидкостной хроматографии.

Ученые собрали и проанализировали 122 мазка и успешно идентифицировали различные наркотики. Наиболее распространенными оказались амфетаминовые наркотики и кокаин, но также встречались среды ЛСД, героина и других запрещенных веществ. Результаты подтвердили, что смартфоны могут служить «удобным и неинвазивным» способом оценки употребления наркотиков.

Исследование имеет некоторые ограничения. Например, неизвестно, насколько стабильны молекулы наркотиков на поверхности смартфона, это может повлиять на результаты, если вещества разлагаются слишком быстро или слишком медленно.

Также необходимо учитывать, что один и тот же человек мог пользоваться несколькими телефонами. Кроме того, смартфон мог быть загрязнен следами наркотиков в окружающей среде.

Виллеман напомнил, что опиоидный кризис ранее был признан чрезвычайной ситуацией в здравоохранении США. Разработка новых инструментов для исследований может помочь медикам выяснять, какие именно вещества употребляются на конкретных территориях.

Ранее Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщили, что смертность жертв опиоидной эпидемии в стране выросла почти в четыре раза с 2016-го по 2021 год. Каждый год опиоидный кризис уносит жизни около ста тысяч американцев.