В новых iPhone появятся сенсорные кнопки включения и управления громкостью

Готовящиеся к выходу смартфоны серии iPhone 16 получат сенсорные кнопки регулировки громкости и включения. Об этом сообщает портал WCCFTech.

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Согласно источнику, для реализации емкостных кнопок в iPhone 16 смартфону понадобится две специальные микросхемы SiP (system in package). Их производство доверили компании ASE. Для этого производитель SiP расширил собственное производство и готовится к поставкам в третьем квартале.

По слухам, изначально сенсорные кнопки планировалось установить во флагманские iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, однако из-за неизвестных технических проблем от нововведения тогда отказались. С учетом того, что ASE готовы к отгрузкам в третьем квартале, в этом году подобных переносов, по всей видимости, не предвидится.

Однако данную информацию пока не подтверждали авторитетные инсайдеры, поэтому утечка может не подтвердиться.

Ожидается, что предстоящая серия смартфонов iPhone 16 получит твердотельные кнопки действия и спуска затвора камеры, тогда как элементы управления громкостью и включения устройства станут емкостными. Презентация новинок ожидается осенью 2024 года.