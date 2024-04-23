Атлантике предрекли «чрезвычайный» сезон ураганов

С июня по ноябрь в Атлантическом океане проходит сезон ураганов. Согласно прогнозу синоптиков из Университета штата Колорадо, в 2024 году этот сезон окажется «чрезвычайно активным».

© Мир 24

Ученые предсказали, что в течение сезона состоятся 23 шторма. 11 из них достигнут мощности ураганов, пять – категории 3 или выше. Ожидается, что 62% ураганов могут обрушиться на все побережье США.

Это самое большое прогнозируемое количество ураганов за последние 40 лет. Ученые ожидают, что активность ураганов возрастет на 170% по сравнению с сезонами 1991-2020 годов.

Прогноз был разработан с использованием статистической модели и компьютерного моделирования. Составители учли целый ряд факторов, включая температуру поверхности моря и уровень влажности. Также ученые отметили наличие Эль-Ниньо – явления, оказывающего глобальное влияние на погоду.

По прогнозам, летом или осенью Эль-Ниньо сменит противоположное явление – Ла-Нинья. Это приведет к благоприятным для ураганов условиям сдвига ветра, сообщает сайт университета.

Температура поверхности моря в восточной и центральной Атлантике в настоящее время держится на рекордно высоком уровне. Теплая вода также способствует формированию и усилению ураганов, предупредили эксперты.