«Вояджер-1» впервые за пять месяцев передал читаемые данные

Космический зонд «Вояджер-1» впервые за пять месяцев прислал на Землю полностью читаемый отчет. Как сообщает Space, 20 апреля команда миссии получила от аппарата информацию о состоянии его систем.

«Вояджер-1» запустили в 1977 году. Спустя 35 лет он стал первым рукотворным объектом, который покинул Солнечную систему и вошел в межзвездное пространство. Спустя шесть лет после этого события, в 2018 году, этот успех повторил «Вояджер-2».

В ноябре 2023 года «Вояджер-1» начал передавать на землю нечитаемый бинарный код. В марте инженерам удалось отправить аппарату специальную команду, которая заставила зонд передать на Землю полный дамп своей памяти (FDS). Данные показали, что ошибка возникла из-за деградации одной из микросхем памяти, представляющей собой 3% от общего объема памяти FDS.

К сожалению, микросхема содержала программный код, необходимый для использования научных и телеметрических данных «Вояджера-1». Заменить чип не выйдет, однако данные можно перенести в другую часть FDS. Поскольку ни одна из секций памяти зонда не имеет достаточного объема для хранения кода целиком, инженерам пришлось разделить его на части и хранить отдельно друг от друга. Кроме того, потребовалось настроить разделы хранилищ таким образом, чтобы добавление информации не нарушало работу остальных функций.

18 апреля команда NASA начала перенос кода в другое место. Процесс оказался небыстрым — доставка радиосигнала к зонду занимает 22,5 часа, а ещё 22,5 часа требуется для того, чтобы получить обратный сигнал от аппарата.

20 апреля специалисты миссии подтвердили, что модификация памяти оказалась успешной. Ученым удалось наладить канал связи с зондом и получить последние данные о его состоянии. В следующие недели инженеры будут работать настройкой остальной части программного обеспечения памяти FDS чтобы наладить передачу научных данных на Землю.