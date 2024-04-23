Приложение «2ГИС» вернули в Google Play

Приложение картографического сервиса "2ГИС" снова доступно для скачивания в маркете Google Play, сообщили ТАСС в компании.

Сервис еще в январе добился признания незаконным удаления приложения - через суд, но Google несколько месяцев не возвращал приложение в магазин.

Сейчас же, спустя 11 месяцев после удаления (в мае 2023 года), "2ГИС" снова доступен в Google Play. Корреспондент ТАСС также убедился в доступности программы.

Сейчас приложением для Android пользуются около 20 млн человек в месяц. До удаления в прошлом году его - с 2011 года - установили более чем на 100 млн устройств.