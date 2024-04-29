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Как настроить переадресацию звонков на Android и iOS: инструкция

Для тех, кто не хочет круглосуточно принимать входящие звонки с работы или по другим делам, iOS и Android предлагает функцию переадресации. Портал makeuseof.com рассказал, как ей воспользоваться.

Как настроить переадресацию звонков на Android и iOS: инструкция
© Unsplash

Как настроить переадресацию звонков на iPhone

  • Откройте настройки смартфона.
  • Перейдите в меню «Телефон».
  • Затем откройте вкладку «Переадресация вызовов» и включите переадресацию.
  • Задайте номер, на который будут перенаправляться звонки.

Как настроить переадресацию звонков на Android

  • Откройте приложение «Телефон».
  • Перейдите в настройки приложения.
  • Найдите меню «Переадресация вызова».

Android предлагает четыре варианта переадресации.

  • Всегда переадресовывать. Перенаправляет все звонки на указанный номер.
  • Если занято. Перенаправляет звонки, если ваш номер занят.
  • При отсутствии ответа. Перенаправляет звонки, если вы не отвечаете на вызов.
  • Если недоступен. Перенаправляет звонки, если ваш номер недоступен.

Названия опций могут немного различаться в зависимости от бренда вашего смартфона и оболочки Android, но суть та же. Какую бы опцию вы ни выбрали, вам необходимо будет задать номер для переадресации.

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