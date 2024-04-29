Как настроить переадресацию звонков на Android и iOS: инструкция
Для тех, кто не хочет круглосуточно принимать входящие звонки с работы или по другим делам, iOS и Android предлагает функцию переадресации. Портал makeuseof.com рассказал, как ей воспользоваться.
Как настроить переадресацию звонков на iPhone
- Откройте настройки смартфона.
- Перейдите в меню «Телефон».
- Затем откройте вкладку «Переадресация вызовов» и включите переадресацию.
- Задайте номер, на который будут перенаправляться звонки.
Как настроить переадресацию звонков на Android
- Откройте приложение «Телефон».
- Перейдите в настройки приложения.
- Найдите меню «Переадресация вызова».
Android предлагает четыре варианта переадресации.
- Всегда переадресовывать. Перенаправляет все звонки на указанный номер.
- Если занято. Перенаправляет звонки, если ваш номер занят.
- При отсутствии ответа. Перенаправляет звонки, если вы не отвечаете на вызов.
- Если недоступен. Перенаправляет звонки, если ваш номер недоступен.
Названия опций могут немного различаться в зависимости от бренда вашего смартфона и оболочки Android, но суть та же. Какую бы опцию вы ни выбрали, вам необходимо будет задать номер для переадресации.
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