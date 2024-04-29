Как настроить переадресацию звонков на Android и iOS: инструкция

Для тех, кто не хочет круглосуточно принимать входящие звонки с работы или по другим делам, iOS и Android предлагает функцию переадресации. Портал makeuseof.com рассказал, как ей воспользоваться.

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Как настроить переадресацию звонков на iPhone

Откройте настройки смартфона.

Перейдите в меню «Телефон».

Затем откройте вкладку «Переадресация вызовов» и включите переадресацию.

Задайте номер, на который будут перенаправляться звонки.

Как настроить переадресацию звонков на Android

Откройте приложение «Телефон».

Перейдите в настройки приложения.

Найдите меню «Переадресация вызова».

Android предлагает четыре варианта переадресации.

Всегда переадресовывать . Перенаправляет все звонки на указанный номер.

. Перенаправляет все звонки на указанный номер. Если занято . Перенаправляет звонки, если ваш номер занят.

. Перенаправляет звонки, если ваш номер занят. При отсутствии ответа . Перенаправляет звонки, если вы не отвечаете на вызов.

. Перенаправляет звонки, если вы не отвечаете на вызов. Если недоступен. Перенаправляет звонки, если ваш номер недоступен.

Названия опций могут немного различаться в зависимости от бренда вашего смартфона и оболочки Android, но суть та же. Какую бы опцию вы ни выбрали, вам необходимо будет задать номер для переадресации.