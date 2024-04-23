Nokia выпустит кнопочный телефон с плоскими гранями, как у iPhone

Компания HMD готовится представить в последнюю неделю апреля новый кнопочный телефон Nokia 225 4G 2024, который получит минималистичный дизайн и плоские грани, как у последних iPhone. Об этом сообщает портал Android Headlines, который вместе с инсайдером OnLeaks опубликовал характеристики и изображения телефона.

© OnLeaks/Androidheadline/X

Новинка получит обновленный дизайн по сравнению с прошлой моделью Nokia 225, а также будет предлагаться в черном и розовом цветах корпуса.

Nokia 225 работает под управлением фирменной операционной системы S30+. Телефон имеет 2,4-дюймовый экран с клавиатурой с цифровым блоком, а также одну камеру с предположительным разрешением 3 Мп.

Среди прочих особенностей выделяют наличие встроенной памяти объемом 128 МБ и оперативной памяти на 64 МБ, аккумулятора емкостью 1450 мАч, порт USB-C для зарядки и разъем для наушников.

Nokia 225 4G 2024 могут представить в любой день до конца апреля по цене в пределах €100 (около 9,9 тыс. руб.). Новинка должна поступить в продажу в США, Европе и странах Африки, где кнопочные телефоны пользуются популярностью.