Россиянин продал ник в Telegram за ₽8 млн, после чего он достался Дурову

Россиянин Павел Федоров продал свой ник в Telegram @pavel на платформе Fragment за 15 тысяч токенов TON (около 7,85 млн руб.), который затем оказался у Павла Дурова. Об этом основатель Telegram рассказал в своем канале Du Rove's Channel.

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Юзернейм @pavel достался Федорову бесплатно – он зарегистрировался под ним еще 9 лет назад. Недавно он выставил ник на аукцион на платформе Fragment, где в ходе торгов его приобрел некий криптоинвестор, известный под ником @founder. Затем предприниматель подарил купленный за 15 тыс. TON ник Павлу Дурову.

Основатель Telegram поздравил Павла Федорова за успешную сделку и поблагодарил @founder за щедрый подарок. По словам Дурова, за последние полтора года на Fragment было продано ников и анонимных номеров Telegram на общую сумму в $350 млн (около 32,6 млрд руб.).

Павел Дуров присвоил подаренный ему юзернейм своему англоязычному Telegram-каналу Du Rove's Channel. Он также рассказал, что в обновленной версии мессенджера, если перейти в описание пользователя или канала, которые владеют несколькими никами, и нажать на одно из них, будет показано, когда и за какую сумму юзернейм был приобретен.

Так, при проверке канала Дурова выяснилось, что его ник @rove был куплен в сентябре 2023 года за 20 тыс. TON (около 10,4 млн руб.), а юзернейм @paul – 23 апреля 2024 года за 10 тыс. TON (около 5,2 млн руб.).