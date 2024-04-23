Дурову подарили ник в Telegram стоимостью 8 млн рублей

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал в своем канале Du Rove's Channel, что некий криптоинвестор с ником @founder подарил ему ник @pavel, приобретенный на платформе Fragment.

Предприниматель отметил, что на протяжении девяти лет юзернейм принадлежал пользователю Павлу Федорову. В этом году мужчина решил избавиться от него и выставил на аукцион. Стоимость ника составила 15 тыс. TON (7,990 млн рублей).

Дуров выразил искреннюю благодарность пользователю за роскошный подарок и поздравил продавца с выгодной сделкой.

Полученный в подарок юзернейм предприниматель присвоил своему официальному каналу. В настоящее время он находится в перечне «коллекционных имен пользователей», находящемся на боковой панели. При нажатии на них высвечивается информация о владельце, дате и сумме покупки.

Дуров уточнил, что за последние 18 месяцев на платформе Fragment было продано ников и анонимных номеров Telegram на сумму $350 млн (около 34 млрд руб.).