В App Store вновь доступно приложение "Ситидрайва"

Мобильное приложение "Ситидрайва" вновь доступно в магазине приложений App Store под названием "Каршеринг Ситидрайв!".

Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

"Ситидрайв" рекомендует загрузить появившуюся версию в ближайшее время и выключить функцию "сгружать неиспользуемые" на iPhone", - говорится в сообщении.

Как отметили в компании, новое приложение дублирует функционал и возможности старой версии. При этом в приложении появились новые функции: пост-осмотра, благодаря которой пользователи смогут быть уверенными, что зафиксировали состояние авто после аренды, а также упрощена возможность возмещения денежных средств за заправку машины.

Приложение каршерингового сервиса "Ситидрайв" пропало из магазина приложений App Store в начале декабря 2023 года.